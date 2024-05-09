Події

10:19 09.05.2024

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донеччину

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Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донеччину
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

Так, у Красногорівці Покровського району поранені 2 людини. У Кураховому та Гострому пошкоджені адмінбудівлі, у Гірнику - 2 приватні будинки. Обстріляні околиці Селидового.

У Лимані знищені 6 приватних будинків, пошкоджені 2 адмінбудівлі. Обстріляні околиці Костянтинівської та Миколаївської громад. В Іллінівській громаді пошкоджені 15 будинків у Старій Миколаївці та один у Зорі.

У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. У Залізному Торецької громади пошкоджені 2 будинки, ще 1 - у Серебрянці Сіверської громади.

Із лінії фронту евакуйовано 307 осіб, зокрема 38 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

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