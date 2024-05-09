Другий півфінал "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, 9 травня, у шведському місті Мальме.

"9 травня о 22:00 відбудеться другий півфінал 68-го пісенного конкурсу "Євробачення", що проходить у шведському місті Мальме. На стадіоні Malmö Arena 16 учасників другого півфіналу змагатимуться за право потрапити до списку фіналістів. Україна цієї ночі не голосує", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Серед учасників другого півфіналу представники: Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів (зазначені в порядку виступів), а також будуть позаконкурсні виступи представників Франції, Іспанії та Італії.

Зазначається, що Суспільний мовник транслюватиме "Євробачення-2024" наживо по телебаченню, радіо та на диджитал-платформах.

Пряма трансляція другого півфіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, окрім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", на фейсбук-сторінках "Євробачення Україна", "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший" та "Радіо Промінь".

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року приймає шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня.

За результатами глядацького голосування першого півфіналу до фіналу пройшли: Україна (дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria"), Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.