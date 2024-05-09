Події

09:45 09.05.2024

Другий півфінал "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

2 хв читати
Другий півфінал "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, 9 травня, у шведському місті Мальме.

"9 травня о 22:00 відбудеться другий півфінал 68-го пісенного конкурсу "Євробачення", що проходить у шведському місті Мальме. На стадіоні Malmö Arena 16 учасників другого півфіналу змагатимуться за право потрапити до списку фіналістів. Україна цієї ночі не голосує", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Серед учасників другого півфіналу представники: Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів (зазначені в порядку виступів), а також будуть позаконкурсні виступи представників Франції, Іспанії та Італії.

Зазначається, що Суспільний мовник транслюватиме "Євробачення-2024" наживо по телебаченню, радіо та на диджитал-платформах.

Пряма трансляція другого півфіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, окрім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", на фейсбук-сторінках "Євробачення Україна", "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший" та "Радіо Промінь".

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року приймає шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня.

За результатами глядацького голосування першого півфіналу до фіналу пройшли: Україна (дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria"), Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

Теги: #євробачення #півфінал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 08.05.2024
У першому півфіналі визначено десять учасників фіналу "Євробачення-2024", Україна пройшла у наступний етап

У першому півфіналі визначено десять учасників фіналу "Євробачення-2024", Україна пройшла у наступний етап

07:58 08.05.2024
Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2024" подякували за підтримку України

Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2024" подякували за підтримку України

09:59 07.05.2024
Перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Alyona Alyona & Jerry Heil

Перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Alyona Alyona & Jerry Heil

12:15 01.04.2024
У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2024", його оголосять 11 травня

У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2024", його оголосять 11 травня

20:36 26.03.2024
Alyona Alyona & Jerry Heil виступатимуть під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2024" 7 травня

Alyona Alyona & Jerry Heil виступатимуть під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2024" 7 травня

16:17 19.03.2024
Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2024" - "Суспільне"

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2024" - "Суспільне"

18:50 11.03.2024
Організатори "Євробачення-2024" оголосили про зміну в правилах щодо голосування - "Суспільне"

Організатори "Євробачення-2024" оголосили про зміну в правилах щодо голосування - "Суспільне"

13:37 13.02.2024
Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

11:23 06.02.2024
"Дія" буде готова до голосування кількох мільйонів користувачів під час Нацвідбору на "Євробачення" у 2025 році - Федоров

"Дія" буде готова до голосування кількох мільйонів користувачів під час Нацвідбору на "Євробачення" у 2025 році - Федоров

10:25 06.02.2024
Українське товариство глухих про жестовий переклад Нацвідбору "Євробачення-2024": глухі люди кажуть "Я нічого не зрозумів"

Українське товариство глухих про жестовий переклад Нацвідбору "Євробачення-2024": глухі люди кажуть "Я нічого не зрозумів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада звільнила віцепрем'єра - главу Мінвідновлення Кубракова

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова

ВАКС заарештував заступника міністра агрополітики з альтернативою внесення 20 млн грн застави

У Нікополі двоє загиблих і двоє поранених унаслідок ранкового артобстрілу

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів

ОСТАННЄ

РАДА ЗВІЛЬНИЛА МІНІСТРА АГРОПОЛІТИКИ СОЛЬСЬКОГО

Міністерка економічної співпраці та розвитку Німеччини прибула до Києва

Українські сили стримують просування противника вглиб Красногорівки, територіальних успіхів за останні дні ворог не мав - ОСУВ "Хортиця"

Рада звільнила віцепрем'єра - главу Мінвідновлення Кубракова

Рада підняла штрафи за порушення правил мобілізації

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донеччину

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 39 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, є руйнування

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова

В окупованому Криму 30 "свідків Єгови" зазнали кримінального переслідування - Кримська правозахисна група

ВАКС заарештував заступника міністра агрополітики з альтернативою внесення 20 млн грн застави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА