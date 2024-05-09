У лікарні залишаються троє дітей, які постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову

Станом на ранок четверга з чотирьох дітей, які постраждали внаслідок удару, завданого ЗС РФ по Харкову вдень 8 травня, троє залишаються в лікарні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"15-річний пацієнт у реанімації, стабільно важкий, виконано хірургічну обробку ран; 14-річний хлопець - важкий, стабільний, переведений з операційної до реанімації; 14-річний пацієнт - у реанімації, видалено уламки, проведено операцію, лікарі намагаються зберегти кінцівку; 8-річна дівчинка дістала поверхневу травму, стан дитини середньої тяжкості, виписана на амбулаторне лікування", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні ворожого удару УМПБ Д-30 зазнав Білий Колодязь. Було пошкоджено 4 приватні будинки, лікарню, автомобіль.