Події

08:36 09.05.2024

У лікарні залишаються троє дітей, які постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову

1 хв читати
У лікарні залишаються троє дітей, які постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову

Станом на ранок четверга з чотирьох дітей, які постраждали внаслідок удару, завданого ЗС РФ по Харкову вдень 8 травня, троє залишаються в лікарні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"15-річний пацієнт у реанімації, стабільно важкий, виконано хірургічну обробку ран; 14-річний хлопець - важкий, стабільний, переведений з операційної до реанімації; 14-річний пацієнт - у реанімації, видалено уламки, проведено операцію, лікарі намагаються зберегти кінцівку; 8-річна дівчинка дістала поверхневу травму, стан дитини середньої тяжкості, виписана на амбулаторне лікування", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні ворожого удару УМПБ Д-30 зазнав Білий Колодязь. Було пошкоджено 4 приватні будинки, лікарню, автомобіль.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 09.05.2024
У Нікополі двоє загиблих і двоє поранених унаслідок ранкового артобстрілу

У Нікополі двоє загиблих і двоє поранених унаслідок ранкового артобстрілу

08:32 09.05.2024
У Херсонській області за добу в результаті обстрілів пошкоджено 12 багатоповерхівок і понад 50 приватних будинків, поранено одну людину

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів пошкоджено 12 багатоповерхівок і понад 50 приватних будинків, поранено одну людину

08:17 09.05.2024
За минулу добу окупанти 360 разів вдарили по Запорізькій області, поранено жінку, є руйнування

За минулу добу окупанти 360 разів вдарили по Запорізькій області, поранено жінку, є руйнування

02:16 09.05.2024
Окупанти за день 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Окупанти за день 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області

12:44 08.05.2024
Ворожа ДРГ чисельністю до десяти осіб намагалася проникнути на територію України в Харківській області - ОСУВ "Хортиця"

Ворожа ДРГ чисельністю до десяти осіб намагалася проникнути на територію України в Харківській області - ОСУВ "Хортиця"

08:54 08.05.2024
Унаслідок ракетного удару на Прикарпатті сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури

Унаслідок ракетного удару на Прикарпатті сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури

08:44 08.05.2024
Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

08:41 08.05.2024
Уночі над Харковом збиті ворожі БПЛА, без жертв і руйнувань

Уночі над Харковом збиті ворожі БПЛА, без жертв і руйнувань

08:02 08.05.2024
На Київщині від атаки БПЛА та ракет є пошкодження електромереж, також двоє постраждалих і руйнування

На Київщині від атаки БПЛА та ракет є пошкодження електромереж, також двоє постраждалих і руйнування

07:54 08.05.2024
Росіяни обстріляли шість громад у прикордонні Сумської області

Росіяни обстріляли шість громад у прикордонні Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Нікополі двоє загиблих і двоє поранених унаслідок ранкового артобстрілу

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів

Силами ППО вночі знищено 17 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

Кабмін передав Міноборони повноваження Генштабу щодо погодження бронювання

Зеленський підписав Укази про призначення понад 100 суддів

ОСТАННЄ

Ювенальні прокурори: 546 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії рф

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів

Українська авіація і ракетники за добу уразили три засоби ППО і дві артсистеми противника

На фронті за добу було 146 бойових зіткнень, 45 атак ворога ЗС України відбили на авдіївському напрямку

Війська РФ за добу завдали по території України 60 ракетних і 90 авіаударів

Силами ППО вночі знищено 17 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

9 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Палата представників США відхилила спроби змістити Джонсона з посади спікера

США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

"Дочка" Google представила АІ-модель для прогнозування поведінки молекул у клітинах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА