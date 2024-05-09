Події

07:54 09.05.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів

Українські захисники за добу знищили 1300 окупантів, 11 танків, 35 бронемашин, 23 артсистеми, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 47 безпілотників, 41 крилату ракету, 77 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 478730 (+1300) осіб, танків - 7429 (+11) од, бойових броньованих машин - 14281 (+35) од, артилерійських систем - 12340 (+23) од, РСЗВ - 1058 (+1) од, засоби ППО - 793 (+1) од, літаків - 349 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9775 (+47), крилаті ракети - 2192 (+41), кораблі - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 16618 (+69) од, спеціальної техніки - 2027 (+8)", - зазначено у зведенні Генштабу.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога #зведення

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