Події

04:47 09.05.2024

США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

1 хв читати
США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

Президент США Джо Байден уперше заявив, що припинить деякі поставки американської зброї до Ізраїлю, якщо прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху віддасть наказ про велике вторгнення в місто Рафах, повідомляє CNN.

"Цивільні особи були вбиті в Секторі Газа внаслідок використання цих бомб та інших способів, якими вони переслідують населені пункти", - сказав Байден, маючи на увазі бомби, постачання яких було припинено минулого тижня.

"Я ясно дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть до Рафаха - вони ще не увійшли до Рафаха - якщо вони увійдуть до Рафаха, я не буду постачати зброю, яка історично використовувалася для боротьби з Рафахом, для боротьби з містами", - наголосив президент США.

Зазначається, що заява Байдена про те, що він готовий поставити надання американського озброєння в залежність від дій Ізраїлю, є поворотним моментом у семимісячному конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС.

 

Теги: #зброя #ізраїль #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:59 09.05.2024
Палата представників США відхилила спроби змістити Джонсона з посади спікера

Палата представників США відхилила спроби змістити Джонсона з посади спікера

03:48 09.05.2024
"Дочка" Google представила АІ-модель для прогнозування поведінки молекул у клітинах

"Дочка" Google представила АІ-модель для прогнозування поведінки молекул у клітинах

12:44 08.05.2024
Порошенко в Берліні представив план спільної перемоги над агресором і застеріг союзників – Путін не планує зупинятись в Україні

Порошенко в Берліні представив план спільної перемоги над агресором і застеріг союзників – Путін не планує зупинятись в Україні

09:06 08.05.2024
Президенти США та Румунії обговорили стратегічне партнерство двох країн

Президенти США та Румунії обговорили стратегічне партнерство двох країн

07:32 08.05.2024
Зеленський: Будь-яка затримка в постачанні зброї та снарядів Україні коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто хоче захисту від Росії

Зеленський: Будь-яка затримка в постачанні зброї та снарядів Україні коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто хоче захисту від Росії

19:46 07.05.2024
Умєров поінформував главу Пентагону про поточну ситуацію на фронті

Умєров поінформував главу Пентагону про поточну ситуацію на фронті

05:25 07.05.2024
Старт корабля Boeing Starliner з екіпажом відкладено

Старт корабля Boeing Starliner з екіпажом відкладено

04:49 07.05.2024
Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії-2024

Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії-2024

03:19 07.05.2024
Космічна компанія Возняка Privateer купує Orbital Insight і залучає $56,5 млн.

Космічна компанія Возняка Privateer купує Orbital Insight і залучає $56,5 млн.

23:05 06.05.2024
Хамас прийняв пропозицію про припинення вогню, але Ізраїль заявив, що вона неприйнятна

Хамас прийняв пропозицію про припинення вогню, але Ізраїль заявив, що вона неприйнятна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі знищено 17 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

Кабмін передав Міноборони повноваження Генштабу щодо погодження бронювання

Зеленський підписав Укази про призначення понад 100 суддів

Зеленський: Кремль відзначив день завершення Другої світової війни своїм нацизмом – масованим ударом по Україні

Зеленський: Зрив будь-яких спроб наступальних дій РФ – це нагальний пріоритет

ОСТАННЄ

Силами ППО вночі знищено 17 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

9 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за день 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Країни НАТО не мають наміру розміщувати свої війська в Україні - Столтенберг

Фракція "Слуги народу" ухвалила рішення про необхідність поділу повноважень Мінвідновлення - Безгін

Спортсмени можуть допомогти в залученні більшої кількості країн до Глобального саміту миру - Єрмак

Кабмін передав Міноборони повноваження Генштабу щодо погодження бронювання

У Львівській області чоловік загинув унаслідок вибуху гранати

Зеленський підписав Укази про призначення понад 100 суддів

Зеленський: Кремль відзначив день завершення Другої світової війни своїм нацизмом – масованим ударом по Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА