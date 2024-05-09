США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

Президент США Джо Байден уперше заявив, що припинить деякі поставки американської зброї до Ізраїлю, якщо прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху віддасть наказ про велике вторгнення в місто Рафах, повідомляє CNN.

"Цивільні особи були вбиті в Секторі Газа внаслідок використання цих бомб та інших способів, якими вони переслідують населені пункти", - сказав Байден, маючи на увазі бомби, постачання яких було припинено минулого тижня.

"Я ясно дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть до Рафаха - вони ще не увійшли до Рафаха - якщо вони увійдуть до Рафаха, я не буду постачати зброю, яка історично використовувалася для боротьби з Рафахом, для боротьби з містами", - наголосив президент США.

Зазначається, що заява Байдена про те, що він готовий поставити надання американського озброєння в залежність від дій Ізраїлю, є поворотним моментом у семимісячному конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС.