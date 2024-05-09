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00:03 09.05.2024

Фракція "Слуги народу" ухвалила рішення про необхідність поділу повноважень Мінвідновлення - Безгін

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Фракція "Слуги народу" ухвалила рішення про необхідність поділу повноважень Мінвідновлення - Безгін

У парламенті відбулося засідання фракції партії "Слуга народу", де було ухвалено рішення про необхідність поділу повноважень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення), повідомив народний депутат Віталій Безгін (фракція "Слуга народу").

"Сьогодні на фракції було підтримано цілком обґрунтовану позицію, що паралельно управляти і питаннями інфраструктури, і питаннями регіональної політики/децентралізації майже неможливо. Річний досвід показав, що регіональна політика опинилася не в пріоритеті, а це безпосередньо шкодить європейській інтеграції України.

Фракція визнала, що трохи більше року тому зробила помилку. Цю позицію однозначно поділяє більшість членів профільного комітету і все експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який додасть децентралізації нового подиху", - написав депутат у Facebook у середу ввечері.

"Усі інші спекуляції вважаю безпідставними", - додав Безгін.

 

Теги: #україна #розділення #мінвідновлення

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