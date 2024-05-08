У Львівській області чоловік загинув унаслідок вибуху гранати

24-річний чоловік загинув сьогодні ввечері в місті Борислав Львівської області внаслідок вибуху гранати, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

"Інцидент стався сьогодні, 8 травня, о 20:50 по вулиці Івасюка. Унаслідок вибуху загинув 24-річний місцевий житель. Інших постраждалих унаслідок вибуху немає", - зазначено в повідомленні поліції Львівської області.

На місці вибуху працюють співробітники поліції, які встановлюють причину та всі обставини вибуху.