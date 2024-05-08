Печерський райсуд 9 травня розгляне клопотання ДБР і ОГП про повторний арешт вагонів ПГЗК Ferrexpo у справі незаконного використання корисних копалин

Печерський райсуд Києва 9 травня розгляне клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) і прокурорів Офісу генерального прокурора (ОГП) про повторний арешт вантажних вагонів ПрАТ "Полтавський ГЗК" - дочірнього підприємства групи Ferrexpo - у справі про використання корисних копалин.

Згідно з інформацією ПГЗК у середу, ДБР намагається повторно заарештувати з забороною використання 2382 піввагони люкового типу, що перебувають у власності підприємства та використовувалися для доставки продукції споживачам у Європі та Азії.

Уточнюється, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2024 року арешт піввагонів у частині заборони їх використання було скасовано. Однак нещодавно ПГЗК стало відомо про нове клопотання слідчих ДБР та прокурорів ОГП щодо повторного арешту та заборони використання 2382 піввагонів Полтавського ГЗК. Це клопотання повторно розглядатиме Печерський районний суд міста Києва 9 травня 2024 року.

Як повідомляється, група консультується з юридичними радниками в Україні. ПГЗК вважає, що ДБР не має обґрунтованих підстав для клопотання про арешт вагонів і заборони їх використання.

При цьому повідомляється, що станом на початок травня 2024 року прямі збитки ПГЗК від заборони використання вагонів становили 103,3 млн грн. Ці збитки включають оплату за вимушене зберігання і вимушене заміщення власних арештованих вагонів.

Підприємство розглядає можливість подання позову до держави з метою компенсації шкоди, завданої незаконними діями працівників ДБР. (За даними бюро, завдані державі збитки через незаконний видобуток і продаж корисних копалин держзначення становлять майже 400 млн грн - ІФ-У).

В оновленій офіційній позиції ПГЗК зазначено: "Заборона використання вагонів ставить під загрозу своєчасність виконання договірних зобов'язань перед міжнародними споживачами з країн ЄС, що спричинить втрату партнерств і заміщення української продукції російськими аналогами. У свою чергу втрата ринків ЄС для ПГЗК може призвести до недоотримання державою валютної виручки розміром понад 30 млрд грн на рік".

Крім того, повідомляється, що сторона захисту комбінату ініціювала численні звернення до представників українських та міжнародних бізнес-асоціацій із проханням звернути увагу на неналежне виконання українського законодавства та нормативно-правових актів, зокрема указу президента №21/2024 від 23 січня 2024 року про припинення правоохоронного тиску на бізнес.

"За фактом протиправних дій керівника групи слідчих ДБР, що були вчинені під час розслідування цього кримінального провадження, за клопотанням сторони захисту Полтавського ГЗК вже зареєстровано кримінальне провадження, досудове розслідування у якому наразі триває", - констатується в заяві.

ПГЗК закликає слідчих ДБР і прокурорів ОГП припинити незаконні та протиправні дії, що не відповідають державним інтересам і спрямовані на зупинення госпдіяльності підприємства.

Раніше в березні 2024 року ДБР повідомило, що колишній народний депутат-утікач, бізнесмен Костянтин Жеваго має намір дискредитувати слідство бюро заявами про нібито тиск на бізнес, щоб зберегти особисті активи й не виконувати зобов'язань перед кредиторами.

"Олігарх-утікач Костянтин Жеваго планує дискредитаційну кампанію проти ДБР у зв'язку з нібито тиском на бізнес, щоб уникнути відповідальності за спроби довести до банкрутства ПрАТ "ПГЗК", - ішлося в заяві відомства.

У бюро наголошували, що його співробітники продовжують розслідування стосовно посадовців ПГЗК, що належить ексолігарху.

"Як стало відомо, Жеваго має намір оплатити різним медіаресурсам та експертам масштабну кампанію з дискредитації дій бюро", - стверджувалося в повідомленні.

У ДБР нагадали, що 2023 року повідомили про підозру сімом особам, серед яких - керівники та посадові особи ПГЗК. Вони незаконно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та продажу корисних копалин державного значення.

У серпні 2023 року суд першої інстанції наклав арешт на майно ПрАТ "ПГЗК", а саме на піввагони та залізничну під'їзну колію. В жовтні того самого року суд апеляційної інстанції ухвалив нове рішення про арешт вищезазначеного майна з забороною користування вагонами та коліями.

Наголошувалося, що жодних слідчих дій щодо зазначеного підприємства, які перешкоджали б видобувати продукцію, не проводилося, заарештоване майно в управління іншим особам не передавалося.

"Зазначений арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді чинною", - зазначають у ДБР.

При цьому, згідно з повідомленням, Жеваго та його оточення, "користуючись складною ситуацією в країні та прикриваючись вільним трактуванням рішення Ради національної оборони та безпеки України щодо економічної безпеки в державі, готує масштабну дискредитаційну кампанію проти правоохоронної системи".

"Ексолігарх хоче дискредитувати слідство, щоб зберегти особисті активи та не виконувати фінансових зобов'язань перед власними кредиторами. Свої дії Жеваго хоче прикрити заявами про начебто тиск на бізнес, хоча, за даними слідства, він сам особисто планував довести до банкрутства Полтавський ГЗК, чим міг не тільки позбавити заробітку звичайних працівників підприємства, а й підірвати економічну безпеку держави", - заявляють у бюро.

ДБР у межах іншого провадження перевіряє факти умисних дій посадових осіб ПрАТ "ПГЗК" і безпосередньо Жеваго, спрямованих на доведення до банкрутства комбінату. Розслідування здійснюється за статтею про доведення до банкрутства (ст. 219 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, Ferrexpo завершило 2023 рік із чистим збитком $84,753 млн порівняно з отриманим у 2022 році чистим прибутком розміром $219,997 млн, що вчетверо нижче за прибуток за довоєнний 2021 рік ($870,993 млн). Виручка за рік становила $651,795 млн, тоді як у 2022-му вона була $1 млрд 248,490 млн (зниження на 47,8%). При цьому EBITDA впала на 83% - до $130,242 млн порівняно з $765,113 млн за 2022 рік.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні.

Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100-відсоткова частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9-відсоткова - ТОВ "Біланівський ГЗК".