Результати виборів президента РФ є нікчемними - ЦВК України

У Центральній виборчій комісії України наголошують на нікчемності результатів виборів президента РФ, що відбулися 15-17 березня з порушенням принципів і норм міжнародного права, зокрема на тимчасово окупованих українських територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим і в Севастополі.

"Комісія під час сьогоднішнього засідання наголосила на нікчемності "результатів виборів" президента рф, зокрема протиправно організованих і проведених на тимчасово окупованих територіях України, а отже, і на нелегітимності "обраної" на таких "виборах" особи. ЦВК закликала іноземні держави, їхні органи адміністрування виборів, а також міжнародні організації не визнавати результатів зазначених так званих виборів президента рф та легітимності "обраного" на них президента росії. Окрім того – застосувати санкції та інші заходи впливу стосовно посадових і службових осіб рф, які підтримали та/або брали участь в організації та проведенні псевдовиборів на тимчасово окупованих частинах території України, а також припинити будь-яку співпрацю з державою-агресором та її органами", - йдеться в заяві ЦВК, оприлюдненій у середу.

Комісія також закликала громадян України повідомляти правоохоронцям про осіб, які брали участь в організації та проведенні псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. До Служби безпеки України направлено звернення щодо притягнення до кримінальної відповідальності членів ЦВК РФ та інших посадовців органів РФ, які організовували та проводили на тимчасово окупованих територіях України ці нелегітимні вибори.

"Легітимними на території суверенної незалежної України можна вважати тільки ті вибори та їх результати, організація і проведення яких здійснювалися відповідно до положень Конституції та законів України й лише утвореними та уповноваженими на це законами України органами їх адміністрування", - наголошують у ЦВК.

У комісії наголошують, що під час проведення цих псевдовиборів застосовувалися вже опрацьовані раніше державою-агресором технології "психологічного та фізичного примусу громадян України до відповідного "волевиявлення" та підтасованих результатів".

Як повідомлялося, 7 травня Володимир Путін укотре склав присягу президента РФ, а голова конституційного суду РФ оголосив про його вступ на посаду.

За день до цього Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій зазначало, що Україна не визнає Путіна демократично обраним на виборах поточного року та легітимним президентом РФ, а також закликає зробити те саме інші країни та міжнародні організації. У МЗС заявили, що "під час так званих березневих "виборів" Російська Федерація порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин".

У МЗС також зазначили, що незаконна організація виборчого процесу на тимчасово окупованих суверенних територіях України зі свідомою участю в ньому мільйонів громадян України стала брутальним порушенням загальновизнаних норм і принципів міжнародного права. "Вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав", - наголосили у відомстві.