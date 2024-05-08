Події

19:14 08.05.2024

З окупованих районів Херсонської області повернуто ще 11 дітей - обладміністрація

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З окупованих районів Херсонської області повернуто ще 11 дітей - обладміністрація

Одинадцятьох дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу.

"На підконтрольну Україні територію повернули двох дівчаток-сиріт 10 і 13 років. А також дев'ятьох дітей, які мають батьків або одного з них. Це п’ять дівчаток і чотири хлопчики, віком від 1 до 16 років. Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батькам дітей", - написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, зараз діти перебувають у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Прокудін також повідомив, що з початку 2024 року на підконтрольну українському уряду територію вдалося повернути 78 дітей з окупованих районів Херсонської області.

Теги: #херсонська_область

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