Події

17:28 08.05.2024

Прем'єр Нідерландів Рютте підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

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Прем'єр Нідерландів Рютте підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив свою участь у майбутньому саміті миру в Швейцарії, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з главою нідерландського уряду.

"Обговорили подальшу оборонну співпрацю, а також майбутній Саміт миру у Швейцарії. Прем’єр-міністр підтвердив свою участь у заході", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Глава української держави також розповів главі нідерландського уряду про черговий російський обстріл українських міст, громад та енергетичних об'єктів.

Теги: #саміт_миру #нідерланди

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