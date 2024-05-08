Події

17:15 08.05.2024

Російські окупанти штурмували острів Нестрига за допомогою гідроцикла - Плетенчук

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Противник безуспішно штурмував у понеділок за допомогою гідроцикла острів Нестрига (Херсонська область), над яким нещодавно українські сили встановили контроль, повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

"Так, є зміни. Вчора вони (окупанти - ІФ-У) вже гідроцикл використовували. Це щось новеньке. Але це їм теж не допомогло", - сказав він в ефірі телемарафону.

Спікер зазначив, що росіяни змушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита поверхня, і це набагато складніше. За його словами, не виключено, що окупанти спроби штурмувати острів посилюватимуть і збільшуватимуть кількість техніки. Також Плетенчук наголосив, що противник обстрілює населені пункти на правобережжі Херсонської області КАБами.

"Ситуація там складна, але контрольована", - додав він.

Теги: #штурм #херсонська_область

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