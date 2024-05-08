Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям і сім'ям загиблих Героїв з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як зазначив президент, цієї ночі Україна знову вистояла проти чергового російського удару.

"Свідомого, прорахованого і підлого удару. Майже 60 ракет і понад 20 "Шахедів" проти цивільних об'єктів, що забезпечують життя. Жодної навіть віддаленої військової цілі. Саме життя було мішенню цієї ночі", - заявив Зеленський під час церемонії, яка відбулася біля монумента "Батьківщина-мати".

За його словами, "для всіх у світі, хто справді бачить реальність і має сміливість не заплющувати очі, очевидно, що російська держава воює не тільки проти української незалежності, не тільки проти України, а й проти взагалі всього, що дає життя державі та народу".

"І ми чуємо, як вони в Москві погрожують точно таким самим знищенням іншим народам світу, яке несуть Україні. Саме це і є сучасний нацизм. Він підпорядкував Росію пропаганді та мілітаризму. Він підмінив закон насильством, а правду своїми бажаннями. Цей нацизм Путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувалися", - наголосив президент.

"Але все ж таки є й буде межа, якої російським нацистам не перетнути. Це хоробрість усіх, хто протистоїть злу. Це рішучість кожного, хто зупиняє руїни та рятує людей від винищення й приниження. Це співпраця держав світу, яка допомагає життю вистояти й перемагати. Це принциповість тих, хто приходить у такі місця, до таких меморіалів, щоб ушанувати захист життя, і не приходить на інавгурації зла", - додав він.

Водночас Зеленський наголосив, що нині, як і 80 років тому, від кожного у світі залежить, який світ буде завтра.

"Як і 80 років тому, нині кожен має чесно називати речі своїми іменами і протистояти терору та ненависті. Як і 80 років тому, зараз людству має залишитися пам'ять перемоги над нацизмом, а не руїни. Це буде. І нехай ніколи з людської пам'яті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі", - резюмував він.

Глава держави, присутні на церемонії військовослужбовці, а також представники дипломатичного корпусу вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання, після чого президент вручив низку державних нагород воїнам і сім'ям загиблих Героїв.