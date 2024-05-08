Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

Стан одного з трьох дітей, які постраждали внаслідок російського удару по Харкову, оцінюють як важкий, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Стан одного з постраждалих дітей важкий", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Зі свого боку голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, влучання зафіксовано на відкритій місцевості на території освітнього закладу. Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчиків 13 і 15 років.