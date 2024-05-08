Унаслідок ракетного удару на Прикарпатті сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури

Внаслідок ракетного удару на Прикарпатті сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалося оперативно локалізувати", - сказано в її телеграм-каналі.

За її словами, ніхто не постраждав. Стан пошкоджень об'єкта уточнюється.