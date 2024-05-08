Атаковано три теплоелектростанції ДТЕК

Вночі росіяни атакували три теплоелектростанції "ДТЕК", серйозно пошкоджено обладнання.

"Ще одна дуже важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики у ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі вранці в середу.

Це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів "ДТЕК" за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції енергохолдингу під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

"Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції "ДТЕК" було обстріляно близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівник був поранений, три енергетики загинули", - доповнили в компанії.