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08:26 08.05.2024

Група Єрмака-Расмуссена розглянула конкретні пропозиції щодо членства України в НАТО

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Група Єрмака-Расмуссена розглянула конкретні пропозиції щодо членства України в НАТО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен провели в онлайн-форматі чергову зустріч Міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України, повідомляє пресслужба глави держави.

Учасники зустрічі обговорили проєкт звіту Міжнародної робочої групи, який містить детальне обґрунтування та конкретні пропозиції щодо майбутнього членства України в НАТО, забезпечення сталого миру та стримування країни-агресора. Його оприлюднять найближчим часом.

Єрмак також розповів про підготовку інавгураційного Саміту миру, що відбудеться у Швейцарії у червні поточного року.

"Саміт має на меті створити платформу для обговорення різних поглядів на мирний процес і дати політичний старт на високому рівні для підготовки спільної мирної бази, яка має відновити мир в Україні. На основі всіх дискусій, проведених раніше, ми прагнемо розробити спільний і підтримуваний усіма країнами мирний план", - зазначив керівник Офісу президента.

Він наголосив, що важливо, щоб участь у Глобальному саміті миру взяла якнайбільша кількість країн, зокрема представники Глобального Півдня. Андрій Єрмак закликав учасників Міжнародної робочої групи поширювати ідею підтримки Саміту та заохочувати лідерів держав до участі в ньому..

Керівник Офісу президента поінформував про ситуацію на полі бою та конкретні оборонні потреби нашої країни, а також наголосив на важливості угод з безпеки, які Україна укладає з державами-партнерами.

Андерс Фог Расмуссен зазначив, що проєкт звіту Міжнародної робочої групи демонструє міцну підтримку курсу України на вступ до НАТО. За його словами, у документі викладено конкретні пропозиції щодо майбутнього членства нашої країни в Альянсі як ключової гарантії безпеки України та євроатлантичного регіону.

"Сильні та чіткі рішення на Вашингтонському саміті будуть надзвичайно важливими. Вони стануть гарною мотивацією для наших людей. Ми дуже хочемо, щоб єдність НАТО була надзвичайно міцною. Дуже дякую за допомогу та підтримку", - сказав Єрмак.

Також на зустрічі були присутні колишній Президент Польщі Александр Квасневський, колишній Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишня Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон та інші.

З української сторони участь узяли: заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та радник керівника Офісу Глави держави Олександр Бевз.

 

Теги: #нато #пропозиції #єрмак

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