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19:56 07.05.2024

У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

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У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, новим офісом AICS (Італійська агенція співробітництва в галузі розвитку) у Києві та 28 італійськими громадськими організаціями, що працюють у країні.

Як повідомляє посольство Італії в Україні, це стало чудовою нагодою для обміну передовим досвідом і моніторингу рівня реалізації важливих проєктів, що здійснюються в рамках Ініціативи невідкладної допомоги з підтримки постраждалого населення України, яка профінансована Італійською агенцією співробітництва на суму EUR46,5 млн.

Італійські громадські організації працюють в Україні в різних сферах: реабілітація поранених, психологічна підтримка, тренінги для тих, хто живе поблизу замінованих територій, правова допомога внутрішньо переміщеним особам, очищення води, розподіл питної води, продуктів харчування та засобів гігієни, підготовка укриттів до зими. Крім цих нагальних ініціатив, є також проєкти, спрямовані на підтримку українських шкіл у збереженні та відновленні навчання в класах, а також на організацію літніх центрів для дітей.

"На зустрічі також було обговорено умови безпеки для захисту працівників в умовах, які залишаються критично складними", - зазначили в посольстві.

Теги: #посольство #італія #допомога

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