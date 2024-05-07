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18:50 07.05.2024

Госпсуд закрив справу за позовом компанії Коломойського й Боголюбова про законність націоналізації ПриватБанку

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Госпсуд закрив справу за позовом компанії Коломойського й Боголюбова про законність націоналізації ПриватБанку

Господарський суд Києва закрив справу щодо оскарження процедури bail-in ПриватБанку (Київ) за позовом компанії Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова Triantal Investments Ltd. (Кіпр), відповідачами в якій, крім банку, були також Національний банк України, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), повідомляється на сайті НБУ у вівторок.

"Ухвалою Господарського суду міста Києва від 7 травня 2024 року закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, унаслідок укладення яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року, та зобов'язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку", - йдеться в публікації Нацбанку.

За словами начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука, суд закрив провадження у справі на підставі норм закону України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ (так званий антиколомойський закон), згідно з яким провадження з такими позовними вимогами підлягають закриттю.

"Позивачі сформували такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення їм акцій банку, однак закон це прямо забороняє, що й констатував суд", - зазначено в пресрелізі регулятора.

Григорчук також нагадав, що відповідно до ст. 41 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передачі інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції, і їх не може бути витребувано на користь попереднього власника.

"Наразі судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов'язаних із ПриватБанком осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку", - констатував центробанк.

Теги: #боголюбов #коломойський #госпсуд

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