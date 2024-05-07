Прем'єр Бельгії підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії, повідомив глава Української держави.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. (...) Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передачі Україні літаків F-16 уже цього року. Також відзначив важливу роль бельгійського головування в ЄС у контексті нашої інтеграції. Розраховуємо на фактичний початок переговорів про приєднання вже в червні", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.

Він також зазначив, що для України важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру.

Раніше участь у Саміті миру підтвердили президенти Латвії та Фінляндії, а також прем'єр-міністр Іспанії.