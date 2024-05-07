Події

17:52 07.05.2024

Прем'єр Бельгії підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

1 хв читати
Прем'єр Бельгії підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії, повідомив глава Української держави.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. (...) Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передачі Україні літаків F-16 уже цього року. Також відзначив важливу роль бельгійського головування в ЄС у контексті нашої інтеграції. Розраховуємо на фактичний початок переговорів про приєднання вже в червні", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.

Він також зазначив, що для України важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру.

Раніше участь у Саміті миру підтвердили президенти Латвії та Фінляндії, а також прем'єр-міністр Іспанії.

Теги: #бельгія #саміт_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 07.05.2024
Президенти Латвії та Фінляндії, прем'єр Іспанії візьмуть участь у Саміті миру в Швейцарії

Президенти Латвії та Фінляндії, прем'єр Іспанії візьмуть участь у Саміті миру в Швейцарії

20:26 06.05.2024
Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

18:22 06.05.2024
Зеленський: Президент Литви підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії та висловив готовність активно сприяти участі інших країн

Зеленський: Президент Литви підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії та висловив готовність активно сприяти участі інших країн

18:57 02.05.2024
Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у Саміті миру - Єрмак

Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у Саміті миру - Єрмак

14:49 02.05.2024
РФ наразі не запрошена на Саміт миру, але мирний процес без Росії неможливий - МЗС Швейцарії

РФ наразі не запрошена на Саміт миру, але мирний процес без Росії неможливий - МЗС Швейцарії

11:26 02.05.2024
Перший Саміт миру для України стане платформою, яка започаткує майбутній мирний процес, - пресслужба президента

Перший Саміт миру для України стане платформою, яка започаткує майбутній мирний процес, - пресслужба президента

19:30 01.05.2024
В Офісі президента закликали світових діячів культури підтримати Глобальний саміт миру

В Офісі президента закликали світових діячів культури підтримати Глобальний саміт миру

22:43 26.04.2024
Бельгія прискорює постачання F-16, можливо, перші винищувачі передадуть Україні до кінця 2024 року

Бельгія прискорює постачання F-16, можливо, перші винищувачі передадуть Україні до кінця 2024 року

20:40 26.04.2024
Бельгія може поставити Україні літаки F-16 цього року

Бельгія може поставити Україні літаки F-16 цього року

19:04 24.04.2024
Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

Кабмін продовжив на місяць відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 97 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку противника

Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії оборонну співпрацю та будівництво укриттів

Посли ЄС 8 травня розглянуть План для України, необхідний для Ukraine Facility

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії продовження військової допомоги

На Одещині збито дві російські авіаракети - ПК "Південь"

На Одещині знищено морську міну - ВМС ЗСУ

Заступник глави МЗС України поінформував гендиректора ОЗХЗ про системні порушення РФ Конвенції про заборону хімічної зброї

Карандєєв виступає за створення заповідника на території урочища Китаїв у Голосіївському районі Києва

Бійці 79 ОДШБр під час ворожого штурму в районі Новомихайлівки знищили 8 російських мотоциклів й 1 БМП

Понад 3 тис. осіб уже отримали консультацію в Центрах рекрутингу української армії, понад 1 тис. - у процесі оформлення - Міноборони

Обвинувачення обох сторін про застосування хімічної зброї в Україні недостатньо обґрунтовані - ОЗХЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА