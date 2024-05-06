Події

20:30 06.05.2024

ХАМАС заявив про згоду на запропоновану Єгиптом і Катаром угоду про припинення вогню в Секторі Гази

1 хв читати

Рух ХАМАС у понеділок заявив, що його керівництво прийняло вироблені Єгиптом і Катаром умови потенційної угоди про перемир'я в Секторі Гази, повідомляє Associated Press (AP).

"Рух у понеділок оприлюднив заяву, згідно з якою його лідер Ісмаїл Ганія передав таке повідомлення в телефонній розмові з прем'єр-міністром Катару і керівником єгипетської розвідки", - інформує агентство.

Коментарів із цього приводу від Ізраїлю поки що не надходило.

AP пояснює, що деталі цієї угоди поки що не оприлюднені. Також незрозуміло, чи відповідає вона найважливішій вимозі ХАМАС - закінченню військової операції Ізраїлю в Секторі Гази і виведенню його військ з анклаву.

Теги: #хамас #угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 05.05.2024
Ізраїль не може погодитися на закінчення військової операції проти ХАМАС - Нетаньягу

Ізраїль не може погодитися на закінчення військової операції проти ХАМАС - Нетаньягу

04:51 05.05.2024
Переговори між Ізраїлем і ХАМАС у Каїрі займуть ще кілька днів - ЗМІ

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС у Каїрі займуть ще кілька днів - ЗМІ

06:52 30.04.2024
США і Велика Британія закликають ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я

США і Велика Британія закликають ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я

20:43 24.04.2024
Україна розпочала переговори про укладання угоди з безпеки з Португалією

Україна розпочала переговори про укладання угоди з безпеки з Португалією

20:29 23.04.2024
Microsoft і Coca-Cola уклали угоду, яка фокусується на можливостях ШІ

Microsoft і Coca-Cola уклали угоду, яка фокусується на можливостях ШІ

21:01 18.04.2024
Україна почала переговори з Чехією про укладення угоди з безпеки

Україна почала переговори з Чехією про укладення угоди з безпеки

09:58 17.04.2024
Безпекова угода зі США має бути зразковою і працювати не гірше за меморандум з Ізраїлем - Єрмак

Безпекова угода зі США має бути зразковою і працювати не гірше за меморандум з Ізраїлем - Єрмак

19:17 16.04.2024
Рішення про скасування арешту 19,8% корпоративних прав lifecell дасть змогу закрити угоду з NJJ у максимально короткий термін - CEO "Датагруп-Воля"

Рішення про скасування арешту 19,8% корпоративних прав lifecell дасть змогу закрити угоду з NJJ у максимально короткий термін - CEO "Датагруп-Воля"

20:26 15.04.2024
Лідери України та Норвегії підпишуть угоду з безпеки за найближчої можливості

Лідери України та Норвегії підпишуть угоду з безпеки за найближчої можливості

09:10 15.04.2024
ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію про припинення вогню в Газі - ЗМІ

ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію про припинення вогню в Газі - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

Зеленський заслухав доповідь Сирського за підсумками його поїздки на передову

Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ - заява МЗС

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

ОСТАННЄ

Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

Зеленський заслухав доповідь Сирського за підсумками його поїздки на передову

Генштаб ЗС України: Російські війська за добу завдали двох ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснили 52 обстріли з РСЗВ

Генштаб ЗС України: Українська авіація за добу завдала 11 ударів по локаціях військ РФ

Генштаб ЗС України: За добу відбулося 87 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 22 атаки ворога

Сили оборони України не підривали міст через канал Сіверський Донець-Донбас

Армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці, поранено чотирьох людей

Зеленський вручив нагороди воїнам-піхотинцям

Унаслідок обстрілу дронами-камікадзе в Нікополі пошкоджена лінія електропередач, люди не постраждали - Дніпропетровська ОВА

Україна вже отримала партію ракет для ЗРК Patriot - Міноборони Іспанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА