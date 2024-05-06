ХАМАС заявив про згоду на запропоновану Єгиптом і Катаром угоду про припинення вогню в Секторі Гази

Рух ХАМАС у понеділок заявив, що його керівництво прийняло вироблені Єгиптом і Катаром умови потенційної угоди про перемир'я в Секторі Гази, повідомляє Associated Press (AP).

"Рух у понеділок оприлюднив заяву, згідно з якою його лідер Ісмаїл Ганія передав таке повідомлення в телефонній розмові з прем'єр-міністром Катару і керівником єгипетської розвідки", - інформує агентство.

Коментарів із цього приводу від Ізраїлю поки що не надходило.

AP пояснює, що деталі цієї угоди поки що не оприлюднені. Також незрозуміло, чи відповідає вона найважливішій вимозі ХАМАС - закінченню військової операції Ізраїлю в Секторі Гази і виведенню його військ з анклаву.