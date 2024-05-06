Зеленський заслухав доповідь Сирського за підсумками його поїздки на передову

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті, виробництва озброєння українським ОПК і постачання зброї з боку партнерів.

"Щойно провів засідання Ставки. Перше – це фронт. Доповідь головкома: він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як повідомив президент, він також заслухав доповідь про власне українське виробництво зброї та комплектацію бригад, наголосивши, що нині робиться максимум для надання більшої кількості зброї для військовослужбовців.

"Окремо обговорили постачання від партнерів: терміни постачання та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реальне. Фактичне. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", - наголосив він.