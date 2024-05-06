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17:38 06.05.2024

На фронті загинув учасник Олімпійських ігор-2016, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Пєлєшенко - НОК України

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На фронті загинув учасник Олімпійських ігор-2016, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Пєлєшенко - НОК України
Фото: НОК України

На війні з російським агресором 5 травня загинув заслужений майстер спорту України, учасник Олімпійських ігор-2016, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко, повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету України.

"5 травня на війні з ворогом загинув заслужений майстер спорту України, учасник Олімпійських ігор-2016, де посів 4-те місце, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко", - йдеться в повідомленні НОК у фейсбуці в понеділок.

"Олімпійська родина щиро співчуває рідним, близьким та друзям спортсмена. Світла та вічна пам’ять Герою!" – наголошують у повідомленні.

Теги: #нок #загиблий

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