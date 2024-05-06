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17:32 06.05.2024

Законопроєкт про підвищення тютюнових акцизів буде прийнято за основу для подальшого доопрацювання - Гетманцев

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Законопроєкт про підвищення тютюнових акцизів буде прийнято за основу для подальшого доопрацювання - Гетманцев

Робоча група при комітеті Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики розглянула законопроєкт про підвищення акцизів на тютюн, який готують до розгляду парламенту в першому читанні, повідомив голова парламентського комітету Данило Гетманцев.

"Законопроєкт однозначно своєчасний та буде підтриманий ВР. Водночас є питання, які повинні бути розглянуті у другому читанні. Усвідомлено депутатами в залі. Серед них графік підвищення ставок акцизу, їх розмір по окремим позиціям та підвищення адвалорної ставки", - написав він у телеграмі у понеділок.

Окрім того, до тексту законопроєкту щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби, за інформацією Гетманцева, є ще кілька технічних питань. Щодо них депутати мають намір знайти консенсус на рівні парламентського комітету.

Гетманцев також повідомив, що ухвалений у 2020 році законопроєкт про запровадження акцизу на тютюновмісні вироби для електричного нагріву (ТВЕН) допоміг державі отримати на сьогодні 22,5 млрд грн.

"Непоганий результат", - наголосив голова фінансового комітету.

Як повідомлялося, Європейська Бізнес Асоціація виступає категорично проти внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби (законопроєкт №11090), який розглядають у зв'язку з вимогами Директиви Ради ЄС щодо структури та ставок акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів.

Перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби вже з 1 липня 2024 року не відповідає принципу стабільності податкового законодавства, стверджують в ЄБА.

Експерти звернули увагу на те, що на 2024-2027 роки заплановано підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби - на 20% щорічно. Однак законопроєкт №11090 пропонує підвищувати зазначені ставки нерівномірно. Наприклад, пропонується підвищити розмір ставки акцизного податку на цигарки у 2025 році майже на 23,5%, а у 2026-му та 2027 роках - приблизно на 5% щороку. На думку представників бізнесу, застосування такого підходу спричинить шоковий ефект на ринку 2025 року.

Водночас компанії-члени асоціації підтримують диференціацію графіка підвищення ставок акцизного податку на цигарки та тютюнові вироби для електронного нагріву за допомогою підігрівача з електронним керуванням протягом 2024-2027 років.

Теги: #законопроєкт #тютюнові_вироби

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