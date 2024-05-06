У Кропивницькому пожежа на підприємстві, інформація про постраждалих уточнюється - ДСНС

Фото: Державна служба України з надхвичайних ситуацій

У Кропивницькому рятувальники ліквідовують пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.

"Наразі рятувальники кропивницьких підрозділів ліквідовують пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції в обласному центрі. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить ємність із рідинами на території резервуарного парку підприємства", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці в понеділок.

Для ліквідації пожежі залучено 9 од. техніки та понад 30 людей особового складу.