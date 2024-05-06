Події

12:06 06.05.2024

В Україні без світла майже 500 населених пунктів - "Укренерго"

2 хв читати
В Україні без світла майже 500 населених пунктів - "Укренерго"

На ранок понеділка в Україні знеструмлені 492 населені пункти, є нові відключення через бойові дії в Донецькій, Харківській, Сумській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі, протягом доби діють обмеження споживання в Харківській області, запроваджені після масованих ударів росіян у березні - на ранок знеструмлені близько 108 тис. побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання промисловості в Кривому Розі.

Водночас, як зазначає Міністерство енергетики, у понеділок у ранкові години за запитом "Укренерго активовано передачу надлишків електроенергії з енергосистеми України до енергосистеми Польщі.

За даними НЕК, загалом в енергосистемі фіксується зниження споживання - сьогодні о 9:50 споживання на 9% нижче, ніж у цей самий час попереднього робочого дня - п'ятниці, 3 травня.

У неділю, 5 травня, споживання сягнуло максимуму між 21:00 і 22:00, його рівень був на 14% нижчим за добовий максимум попередньої неділі 28 квітня.

Міненерго додало, що обсяг спожитої електроенергії за минулу добу був приблизно на 10% нижчим, ніж у суботу, і на 12% нижчим, ніж у п'ятницю.

"Укренерго" продовжує закликати до економного споживання з 18:00 до 22:00.

Водночас у неділю протягом дня понад вісім годин - з 9:00 до 17:30 - обмежувано роботу ВДЕ через надлишок е/е.

У вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови йде імпорт загальним обсягом 5362 МВт-год, що вшестеро більше за вчорашній показник.

"Укренерго" уточнило, що через нічну атаку його об'єкта на Сумщині було знеструмлено споживачів у 1325 населених пунктах, а на ранок залишається знеструмленим 91 населений пункт, з яких 18 - частково.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, одномоментно в Сумах та інших населених пунктах області без світла було понад 400 тис. споживачів.

У південному регіоні ремонтні бригади "Укренерго" відновили роботу частини обладнання, пошкодженого під час ракетних атак. Це дало змогу підвищити надійність живлення споживачів в одній з областей, зазначає системний оператор.

Теги: #знеструмлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 03.04.2024
Негода залишила без світла 337 населених пунктів, через обстріли РФ поранень дістало троє енергетиків "Донбасенерго" – Міненерго

Негода залишила без світла 337 населених пунктів, через обстріли РФ поранень дістало троє енергетиків "Донбасенерго" – Міненерго

16:58 22.03.2024
У Харкові без світла внаслідок атаки РФ 600 тис. абонентів - Міненерго

У Харкові без світла внаслідок атаки РФ 600 тис. абонентів - Міненерго

08:24 22.03.2024
УЗ: Кілька ділянок залізниці, зокрема, у Харківському вузлі знеструмлено через обстріли

УЗ: Кілька ділянок залізниці, зокрема, у Харківському вузлі знеструмлено через обстріли

10:21 21.03.2024
Без світла в Київській області через нічний ракетний удар РФ залишаються 1700 споживачів - Міненерго

Без світла в Київській області через нічний ракетний удар РФ залишаються 1700 споживачів - Міненерго

11:16 18.03.2024
Через обстріли на Сумщині відключали дві ЛЕП, було знеструмлено ТЕЦ - Міненерго

Через обстріли на Сумщині відключали дві ЛЕП, було знеструмлено ТЕЦ - Міненерго

12:18 11.03.2024
В Україні залишаються без світла переважно через бойові дії майже 400 населених пунктів

В Україні залишаються без світла переважно через бойові дії майже 400 населених пунктів

11:28 06.03.2024
Унаслідок атаки дронів на Хмельниччині без енергопостачання залишалися понад 14 тис. споживачів - Міненерго

Унаслідок атаки дронів на Хмельниччині без енергопостачання залишалися понад 14 тис. споживачів - Міненерго

11:55 26.02.2024
В Україні без світла 364 населених пункти

В Україні без світла 364 населених пункти

10:18 12.02.2024
У Павлограді та прилеглих районах без світла близько 30 тис. абонентів

У Павлограді та прилеглих районах без світла близько 30 тис. абонентів

12:26 10.02.2024
Без напруги через обстріли залишилися шахти в Донецькій області та ВЕС на Миколаївщині - Міненерго

Без напруги через обстріли залишилися шахти в Донецькій області та ВЕС на Миколаївщині - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

У Чернігові в приміщенні банку стався вибух, пошкоджено будівлю

Ворог за добу втратив 1040 осіб

За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

ОСТАННЄ

Унаслідок нічних авіаударів по Золочеву Харківської області постраждали три людини - прокуратура

У Голосіївському районі Києва знайдено російську ракету Х-69, її бойову частину знешкоджено

ППО збила ракету над Дніпропетровщиною - голова області

Кулеба: Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу

Найближчі дні в Україні будуть теплими, вночі в середу місцями заморозки

Боррель зазначає, що українські компанії мають виробляти більше озброєння в Україні за підтримки європейських

Реєстрація для участі у вступних іспитах до магістратури стартує 7 травня і триватиме до 29 травня

Понад 400 тис. споживачів одночасно залишалися без світла на Сумщині через нічний удар РФ - Міненерго

На заході та півночі України в понеділок очікуються грози

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА