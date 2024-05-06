В Україні без світла майже 500 населених пунктів - "Укренерго"

На ранок понеділка в Україні знеструмлені 492 населені пункти, є нові відключення через бойові дії в Донецькій, Харківській, Сумській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі, протягом доби діють обмеження споживання в Харківській області, запроваджені після масованих ударів росіян у березні - на ранок знеструмлені близько 108 тис. побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання промисловості в Кривому Розі.

Водночас, як зазначає Міністерство енергетики, у понеділок у ранкові години за запитом "Укренерго активовано передачу надлишків електроенергії з енергосистеми України до енергосистеми Польщі.

За даними НЕК, загалом в енергосистемі фіксується зниження споживання - сьогодні о 9:50 споживання на 9% нижче, ніж у цей самий час попереднього робочого дня - п'ятниці, 3 травня.

У неділю, 5 травня, споживання сягнуло максимуму між 21:00 і 22:00, його рівень був на 14% нижчим за добовий максимум попередньої неділі 28 квітня.

Міненерго додало, що обсяг спожитої електроенергії за минулу добу був приблизно на 10% нижчим, ніж у суботу, і на 12% нижчим, ніж у п'ятницю.

"Укренерго" продовжує закликати до економного споживання з 18:00 до 22:00.

Водночас у неділю протягом дня понад вісім годин - з 9:00 до 17:30 - обмежувано роботу ВДЕ через надлишок е/е.

У вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови йде імпорт загальним обсягом 5362 МВт-год, що вшестеро більше за вчорашній показник.

"Укренерго" уточнило, що через нічну атаку його об'єкта на Сумщині було знеструмлено споживачів у 1325 населених пунктах, а на ранок залишається знеструмленим 91 населений пункт, з яких 18 - частково.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, одномоментно в Сумах та інших населених пунктах області без світла було понад 400 тис. споживачів.

У південному регіоні ремонтні бригади "Укренерго" відновили роботу частини обладнання, пошкодженого під час ракетних атак. Це дало змогу підвищити надійність живлення споживачів в одній з областей, зазначає системний оператор.