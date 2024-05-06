Чергова петиція за припинення зупинки руху наземного транспорту під час повітряних тривог у Києві набрала потрібну кількість голосів

Чергова петиція на сайті Київської міської ради із закликом припинити зупиняти рух наземного транспорту під час повітряних тривог у столиці набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 8 березня, станом на 5 травня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Уже понад два роки триває повномасштабна війна. А в Києві досі зупиняють увесь наземний транспорт під час повітряних тривог, хоча при цьому чудово продовжують їздити маршрутки, таксі, приватний транспорт. Це призводить до занепаду громадського транспорту, втрачання коштів міським бюджетом, запізнення людей на навчання/роботу і до того, що містяни більше витрачають грошей на пересування містом", - ідеться в тексті петиції.

Як повідомлялося, у березні 2023 року три петиції на сайті Київради із закликом скасувати зупинення руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрали необхідні для розгляду голоси. Ще дві петиції на цю тему набрали необхідні голоси у квітні й травні 2023 року. Пізніше влада Києва відмовила за всіма п'ятьма петиціями.