Росіяни обстріляли шість громад у прикордонні Сумської області

Російські окупанти 8 разів обстріляли Сумську область протягом неділі, під ворожим вогнем опинилися мешканці 6 громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по Великописарівській ворог бив із артилерії (10 вибухів). По ️Есманьській проведено мінометний обстріл (2 вибухи). На територію Хотинської громади росіяни скинули 3 міни. У Юнаківській зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи). У Краснопільській сталася атака FPV-дрона (1 вибух). У ️Білопільській здійснено обстріл із мінометів (4 вибухи).