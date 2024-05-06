Ворог здійснив авіаудар по енергооб'єктах Сумської області, у місті частково зникло світло

Російські війська в ніч на понеділок завдали авіаудару по енергооб'єктах Сумської області, у місті частково зникло світло, повідомляє ОВА.

"Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини", - йдеться в повідомленні.

На місцях працюють усі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються.

Раніше в телеграм-каналах повідомляли про часткове відключення електроенергії в місті та області.