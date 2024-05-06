Події

06:51 06.05.2024

У Нікополі в результаті ворожих обстрілів пошкоджено кафедральний собор

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У Нікополі в результаті ворожих обстрілів пошкоджено кафедральний собор

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів у суботу пошкоджено кафедральний собор, повідомляє пресслужба Української православної церкви.

"4 травня 2024 року внаслідок нічного артилерійського обстрілу російськими військами зазнав пошкоджень Преображенський кафедральний собор м. Нікополя Криворізької єпархії", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено центральний вхід, місцями пробито металеву покрівлю, вибито кілька вікон. Також уламками снаряда посічено стіни собору і зруйновано будівлю церковного магазину.

 

 

 

Теги: #собор #обстріли #дніпропетровська

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