У Нікополі в результаті ворожих обстрілів пошкоджено кафедральний собор

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів у суботу пошкоджено кафедральний собор, повідомляє пресслужба Української православної церкви.

"4 травня 2024 року внаслідок нічного артилерійського обстрілу російськими військами зазнав пошкоджень Преображенський кафедральний собор м. Нікополя Криворізької єпархії", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено центральний вхід, місцями пробито металеву покрівлю, вибито кілька вікон. Також уламками снаряда посічено стіни собору і зруйновано будівлю церковного магазину.