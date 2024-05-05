Події

20:47 05.05.2024

Прокуратура почала розслідування щодо обстрілів росіянами Куп'янського району

1 хв читати
Прокуратура почала розслідування щодо обстрілів росіянами Куп'янського району

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами загибелі однієї особи та пораненні ще трьох унаслідок ворожих обстрілів Куп'янського району в неділю, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Одна людина загинула і троє травмовані внаслідок ворожих обстрілів Куп'янщини, розпочато провадження", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, 5 травня близько 15:25 РФ здійснила авіаобстріл с. Моначинівка Куп'янського району, внаслідок чого загинула 88-річна жінка. Також постраждали двоє мирних жителів і пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

Крім того, орієнтовно о 16:10 окупанти обстріляли селище Ківшарівка Куп'янського району, внаслідок чого поранення дістав 79-річний чоловік. За попередніми даними, ворог бив по населеному пункту з РСЗВ.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка Кіндрашівської громади Куп'янського району Харківської області загинула 88-річна жінка, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 05.05.2024
Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

19:21 05.05.2024
Кількість постраждалих унаслідок авіаударів по Харкову зросла до 15

Кількість постраждалих унаслідок авіаударів по Харкову зросла до 15

18:57 05.05.2024
Окупанти артилерією і дронами обстріляли Нікопольський район

Окупанти артилерією і дронами обстріляли Нікопольський район

18:40 05.05.2024
Унаслідок обстрілу Куп'янського району двоє постраждалих, під завалами може бути жінка - обладміністрація

Унаслідок обстрілу Куп'янського району двоє постраждалих, під завалами може бути жінка - обладміністрація

09:02 05.05.2024
Унаслідок ворожої атаки дронів на Харків постраждали п'ятеро дорослих і восьмирічна дитина

Унаслідок ворожої атаки дронів на Харків постраждали п'ятеро дорослих і восьмирічна дитина

19:07 04.05.2024
Окупанти обстріляли село на Харківщині, постраждав мирний житель - голова ОВА

Окупанти обстріляли село на Харківщині, постраждав мирний житель - голова ОВА

18:58 04.05.2024
Окупанти вдень обстріляли Нікополь, застосувавши артилерію і БПЛА, поранено жінку - Дніпропетровська ОВА

Окупанти вдень обстріляли Нікополь, застосувавши артилерію і БПЛА, поранено жінку - Дніпропетровська ОВА

16:17 04.05.2024
Окупанти обстріляли два села на Харківщині, постраждала пенсіонерка - Синєгубов

Окупанти обстріляли два села на Харківщині, постраждала пенсіонерка - Синєгубов

11:43 04.05.2024
У Бериславі російські війська обстріляли з дронів вантажівку з доставки питної води

У Бериславі російські війська обстріляли з дронів вантажівку з доставки питної води

11:32 04.05.2024
На Донеччині від ворожого вогню постраждали 13 населених пунктів, загинуло троє людей, поранені семеро

На Донеччині від ворожого вогню постраждали 13 населених пунктів, загинуло троє людей, поранені семеро

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

У Харкові п'ятеро постраждалих після ворожого удару - мер

Росіяни просунулися на північний захід від Авдіївки після відступу ЗСУ з цього району - ISW

Зеленський у Великодньому зверненні: Ми віримо, що у Бога на плечі - шеврон з українським прапором

Унаслідок ворожої атаки дронів на Харків постраждали п'ятеро дорослих і восьмирічна дитина

ОСТАННЄ

Українська авіація завдала за добу ударів по 13 місцях скупчення окупантів

Окупанти за добу завдали двох ракетних і 100 авіаударів по Україні, обстріляли близько 120 населених пунктів

На бахмутському напрямку за добу відбито 32 атаки окупантів, на авдіївському 24

Окупанти завдали удару по елеватору під Полтавою, постраждалих немає - обладміністрація

У віці 79 років помер відомий британський актор Бернард Гілл

Одна з постраждалих у Харкові у важкому стані - обладміністрація

В окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні - ГУР МО України

У Харкові вже 10 постраждалих унаслідок ворожих ударів по центру міста - ОВА

Росіяни готують кампанію з мобілізації жителів окупованої частини Запорізької області - британська розвідка

Ізраїль не може погодитися на закінчення військової операції проти ХАМАС - Нетаньягу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА