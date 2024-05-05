Прокуратура почала розслідування щодо обстрілів росіянами Куп'янського району

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами загибелі однієї особи та пораненні ще трьох унаслідок ворожих обстрілів Куп'янського району в неділю, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Одна людина загинула і троє травмовані внаслідок ворожих обстрілів Куп'янщини, розпочато провадження", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, 5 травня близько 15:25 РФ здійснила авіаобстріл с. Моначинівка Куп'янського району, внаслідок чого загинула 88-річна жінка. Також постраждали двоє мирних жителів і пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

Крім того, орієнтовно о 16:10 окупанти обстріляли селище Ківшарівка Куп'янського району, внаслідок чого поранення дістав 79-річний чоловік. За попередніми даними, ворог бив по населеному пункту з РСЗВ.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка Кіндрашівської громади Куп'янського району Харківської області загинула 88-річна жінка, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.