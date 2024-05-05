Події

08:24 05.05.2024

Сили Оборони за добу ліквідували 860 окупантів, два засоби ППО та один літак противника

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Сили Оборони за добу ліквідували 860 окупантів, два засоби ППО та один літак противника
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські воїни за добу знищили 860 окупантів, 9 танків, 18 бронемашин, 21 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 літак, 25 безпілотників, 1 ракету, 41 одиницю авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 474260 (+860) осіб, танків - 7375 (+9) од, бойових броньованих машин - 14179 (+18) од, артилерійських систем - 12212 (+21) од, РСЗВ - 1057 (+1) од, засоби ППО - 790 (+2) од, літаків - 349 (+1) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9636 (+25), крилаті ракети - 2147 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 16418 (+37) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 2002 (+4)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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