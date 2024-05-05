РФ вночі атакувала "шахедами" Дніпропетровську область, пошкоджено багатоповерхівку, виникли пожежі

Армія РФ уночі атакувала "шахедами" Дніпропетровську область, унаслідок влучань і падіння уламків БПЛА пошкоджено багатоповерхівку, виникли пожежі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю вранці.

"Вночі ворог атакував область "шахедами". Бійці ПВК "Схід" знищили 12 безпілотників. По одному збили в Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять - у Дніпровському. Через падіння уламків і влучання в Дніпрі пошкоджено інфраструктурні об'єкти. Виникли кілька пожеж. Також пошкоджено багатоповерхівку", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, у Слобожанській громаді розбито дві машини, зачепило і магазин.

"З вечора тероризували російські війська і Нікопольщину. П'ять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджено два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок", - додав Лисак.

За його словами, скрізь обійшлося без загиблих і постраждалих.