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04:51 05.05.2024

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС у Каїрі займуть ще кілька днів - ЗМІ

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Переговори між Ізраїлем і ХАМАС у Каїрі займуть ще кілька днів - ЗМІ

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС у Каїрі щодо остаточної угоди між двома сторонами триватимуть ще кілька днів, повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що учасники переговорів домоглися прогресу щодо технічних аспектів потенційної угоди, але два ізраїльських джерела кажуть, що завершення самої угоди може зайняти тиждень.

Офіційний представник США повторив цю точку зору в суботу, заявивши, що навіть якщо ХАМАС прийме запропоновану угоду, знадобиться ще кілька днів, щоб виробити деякі деталі, які зрештою приведуть до перемир'я. Ці обговорення також можуть бути важкими і затягнутими.

"Американські офіційні особи продовжують дивитися на переговори з обережним оптимізмом, описуючи прогрес, але пам'ятаючи, що попередні зусилля провалилися в останню хвилину", - сказано в повідомленні.

Також CNN зазначає, що під час зустрічі ХАМАС із посередниками в Каїрі в суботу директор Моссаду Девід Барні залишався в Ізраїлі. Але ізраїльські джерела повідомили, що він може швидко вирушити до Єгипту, якщо ХАМАС погодиться на ці умови.

Водночас Директор ЦРУ Білл Бернс, який виступав як ключовий співрозмовник США на багатосторонніх переговорах, перебуває в Каїрі.

 

Теги: #хамас #ізраїль #переговори

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