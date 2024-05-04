Події

23:57 04.05.2024

Окупанти за день обстріляли 13 прикордонних громад Сумської області

1 хв читати
Окупанти за день обстріляли 13 прикордонних громад Сумської області

Російські війська за день обстріляли 13 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 200 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація станом на 21.00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Дружбівська, Серединно-Будська, Знобсько-Новгородська громади", - зазначається в повідомленні.

Окупанти здійснювали обстріли з різних видів зброї, зокрема по Дружбівській громаді ворог гатив із РСЗВ (21 вибух).

Найбільшої кількості обстрілів зазнали громади: Великописарівська - обстріли з гранатометів (16 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (14 вибухів) і пуск із гелікоптера ракет НАР (4 вибухи); Юнаківська - обстріл з артилерії (7 вибухів), мінометів (10 вибухів) і РСЗВ (10 вибухів); Есманська - мінометний обстріл (14 вибухів) і зі ствольної артилерії (11 вибухів); Краснопільська - обстріл із мінометів (19 вибухів), атака FPV-дронів (3 вибухи); Шалигинська - 3 міни скинули росіяни на територію громади, а також були обстріл із РСЗВ (8 вибухів) і ствольної артилерії (7 вибухів).

 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:50 04.05.2024
Чистий приплив в Україну напередодні Великодня підскочив до 86 тис. за тиждень

Чистий приплив в Україну напередодні Великодня підскочив до 86 тис. за тиждень

22:10 04.05.2024
У Бериславі ввечері окупанти скинули вибухівку на навчальний заклад

У Бериславі ввечері окупанти скинули вибухівку на навчальний заклад

22:09 04.05.2024
У Бериславі ввечері окупанти скинули вибухівку на навчальний заклад

У Бериславі ввечері окупанти скинули вибухівку на навчальний заклад

19:06 04.05.2024
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула людина, двоє поранених

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула людина, двоє поранених

10:22 04.05.2024
У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей за минулу добу зафіксовано 42 обстріли з боку РФ - ОК "Північ"

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей за минулу добу зафіксовано 42 обстріли з боку РФ - ОК "Північ"

08:29 04.05.2024
П'ять громад Сумщини обстріляли окупанти вранці та вночі

П'ять громад Сумщини обстріляли окупанти вранці та вночі

08:09 04.05.2024
Окупанти за добу завдали 246 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 246 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

08:06 04.05.2024
Ворог обстріляв 18 населених пунктів Херсонської області

Ворог обстріляв 18 населених пунктів Херсонської області

07:55 04.05.2024
У Павлоградському районі знищили 5 БПЛА, постраждали двоє людей

У Павлоградському районі знищили 5 БПЛА, постраждали двоє людей

05:15 04.05.2024
Кличко: сильної, демократичної та безпечної Європи без України як рівноправного партнера бути не може

Кличко: сильної, демократичної та безпечної Європи без України як рівноправного партнера бути не може

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втретє за день вдарили по Харкову - Синєгубов

Пожежа, спровокована ворожим ударом по підприємству в Харкові, сягнула 4 тис. кв. м

Зеленський у суботу заслухав доповіді Сирського і Буданова

Ворог стягує додаткові війська в напрямку Часового Яру та Іванівського - ОСУВ "Хортиця"

У Харкові троє постраждалих унаслідок ворожого удару по підприємству - Синєгубов

ОСТАННЄ

На вітчизняних виробників припадає 70% від суми всіх угод із закупівлі озброєння - "Агентство оборонних закупівель"

Окупанти втретє за день вдарили по Харкову - Синєгубов

Пожежа, спровокована ворожим ударом по підприємству в Харкові, сягнула 4 тис. кв. м

Зеленський у суботу заслухав доповіді Сирського і Буданова

На словацькому ПП "Вишнє Нємецьке" тимчасово припинено оформлення вантажівок

Українська авіація завдала ударів по трьох пунктах управління і двох зенітно-ракетних комплексах ворога

За добу ворог завдав п’ять ракетних і 56 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

У Варшаві сталася ДТП, у якій загинуло троє людей, зокрема двоє українців

ЗС України відбили 18 ворожих атак на авдіївському напрямку - Генштаб

У Харкові шестеро постраждалих у результаті ракетного удару

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА