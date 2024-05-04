Окупанти за день обстріляли 13 прикордонних громад Сумської області

Російські війська за день обстріляли 13 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 200 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація станом на 21.00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Дружбівська, Серединно-Будська, Знобсько-Новгородська громади", - зазначається в повідомленні.

Окупанти здійснювали обстріли з різних видів зброї, зокрема по Дружбівській громаді ворог гатив із РСЗВ (21 вибух).

Найбільшої кількості обстрілів зазнали громади: Великописарівська - обстріли з гранатометів (16 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (14 вибухів) і пуск із гелікоптера ракет НАР (4 вибухи); Юнаківська - обстріл з артилерії (7 вибухів), мінометів (10 вибухів) і РСЗВ (10 вибухів); Есманська - мінометний обстріл (14 вибухів) і зі ствольної артилерії (11 вибухів); Краснопільська - обстріл із мінометів (19 вибухів), атака FPV-дронів (3 вибухи); Шалигинська - 3 міни скинули росіяни на територію громади, а також були обстріл із РСЗВ (8 вибухів) і ствольної артилерії (7 вибухів).