На вітчизняних виробників припадає 70% від суми всіх угод із закупівлі озброєння - "Агентство оборонних закупівель"

"Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклало чергові контракти на придбання товарів оборонного призначення з вітчизняними виробниками, договори підписали під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського в Хмельницьку область, повідомила пресслужба Міноборони.

"70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування у них", - цитує пресслужба директорку "Агенції оборонних закупівель" Марину Безрукову в телеграм-каналі.

Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, "контракти з українськими підприємствами ОПК - це посилення безпеки країни. Міністерство оборони України й надалі дотримуватиметься пріоритету щодо підтримки вітчизняних виробників озброєння".