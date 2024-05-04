Події

21:59 04.05.2024

На вітчизняних виробників припадає 70% від суми всіх угод із закупівлі озброєння - "Агентство оборонних закупівель"

1 хв читати
На вітчизняних виробників припадає 70% від суми всіх угод із закупівлі озброєння - "Агентство оборонних закупівель"

"Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклало чергові контракти на придбання товарів оборонного призначення з вітчизняними виробниками, договори підписали під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського в Хмельницьку область, повідомила пресслужба Міноборони.

"70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування у них", - цитує пресслужба директорку "Агенції оборонних закупівель" Марину Безрукову в телеграм-каналі.

Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, "контракти з українськими підприємствами ОПК - це посилення безпеки країни. Міністерство оборони України й надалі дотримуватиметься пріоритету щодо підтримки вітчизняних виробників озброєння".

 

 

 

Теги: #контракти #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 03.05.2024
Наказ Міноборони, що визначає придатність до військової служби, набуде чинності з 4 травня

Наказ Міноборони, що визначає придатність до військової служби, набуде чинності з 4 травня

20:14 01.05.2024
Міноборони України розпочало розробку моделі Системи інтегрованої оборони

Міноборони України розпочало розробку моделі Системи інтегрованої оборони

20:24 27.04.2024
Данія має намір посилити фінансову допомогу оборонній промисловості України

Данія має намір посилити фінансову допомогу оборонній промисловості України

01:34 26.04.2024
США готуються підписати контракти на озброєння для України на $6 млрд

США готуються підписати контракти на озброєння для України на $6 млрд

18:35 24.04.2024
Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

13:12 24.04.2024
Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

18:49 13.04.2024
Міноборони оцифрувало дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані в усіх регіонах України - заступник міністра

Міноборони оцифрувало дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані в усіх регіонах України - заступник міністра

12:18 13.04.2024
Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, найближчими місяцями з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту - Міноборони

Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, найближчими місяцями з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту - Міноборони

20:19 10.04.2024
Міноборони запускає онлайн-платформу для військовослужбовців "Військовий асистент"

Міноборони запускає онлайн-платформу для військовослужбовців "Військовий асистент"

00:30 06.04.2024
У Міноборони триває робота із запровадження посади "фахівця-закупівельника", який має працювати безпосередньо у військових частинах - Клименков

У Міноборони триває робота із запровадження посади "фахівця-закупівельника", який має працювати безпосередньо у військових частинах - Клименков

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втретє за день вдарили по Харкову - Синєгубов

Пожежа, спровокована ворожим ударом по підприємству в Харкові, сягнула 4 тис. кв. м

Зеленський у суботу заслухав доповіді Сирського і Буданова

Ворог стягує додаткові війська в напрямку Часового Яру та Іванівського - ОСУВ "Хортиця"

У Харкові троє постраждалих унаслідок ворожого удару по підприємству - Синєгубов

ОСТАННЄ

Чистий приплив в Україну напередодні Великодня підскочив до 86 тис. за тиждень

У Бериславі ввечері окупанти скинули вибухівку на навчальний заклад

У Бериславі ввечері окупанти скинули вибухівку на навчальний заклад

Окупанти втретє за день вдарили по Харкову - Синєгубов

Пожежа, спровокована ворожим ударом по підприємству в Харкові, сягнула 4 тис. кв. м

Зеленський у суботу заслухав доповіді Сирського і Буданова

На словацькому ПП "Вишнє Нємецьке" тимчасово припинено оформлення вантажівок

Українська авіація завдала ударів по трьох пунктах управління і двох зенітно-ракетних комплексах ворога

За добу ворог завдав п’ять ракетних і 56 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

У Варшаві сталася ДТП, у якій загинуло троє людей, зокрема двоє українців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА