Події

19:09 04.05.2024

Ворог завдав ракетного удару по Одеській області з окупованого Криму - Плетенчук

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Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області з тимчасово окупованої території Криму, тип ракети встановлюється, повідомив начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Зараз можна сказати що це ракетне озброєння. Його тип встановлюється. Також можемо констатувати, що удар було завдано з тимчасово окупованої території Криму, але надати подробиці я не готовий", - сказав Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що внаслідок удару в Одеській області пошкоджено також один із об'єктів промисловості.

Раніше повідомлялося, що в суботу вдень російські війська завдали ракетного удару по Одеському району, за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали троє людей, також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Теги: #одеська_область #ракетний_удар

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