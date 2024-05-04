Ворог завдав ракетного удару по Одеському району, відомо про трьох поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

У суботу вдень російські війська завдали ракетного удару по Одеському району, за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали троє людей, також пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Удень ворог завдав ракетного удару по Одеському району. Відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловікові медична допомога надана на місці, жінки госпіталізовані. Їм надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці працюють усі відповідні служби", - написав він у телеграм-каналі.

Кіпер додав, що правоохоронці фіксують черговий злочин РФ.