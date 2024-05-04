Кравченко закликав мешканців Київщини до дотримання комендантської години у Великодні свята та правил поведінки під час повітряної тривоги

Голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко закликав мешканців області не порушувати комендантської години на Великдень і не ігнорувати повітряну тривогу, передає пресслужба ОВА.

"Незабаром ми святкуватимемо Великдень. Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного жителя Київщини свято було мирним і спокійним. Комендантська година у Великодню ніч на Київщині залишається незмінною. Тому прошу всіх мешканців області її дотримуватися", - цитує пресслужба очільника ОВА в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомив Кравченко, для забезпечення громадської безпеки та порядку на культових спорудах буде залучено понад 1,8 тис. правоохоронців. Крім того, буде залучено понад 260 членів добровольчих формувань територіальної громади. За його словами, рекомендовано обмежити проведення масових релігійних заходів на територіях храмів і провести богослужіння в онлайн режимі.

"Також прошу кожного не нехтувати сигналом "Повітряна тривога". У разі небезпеки пройдіть в укриття", - додав Кравченко.