На Волині знайдено ще одну історичну пам'ятку часів Київської Русі - Офіс генпрокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури знайдено історичну пам'ятку - вирізьблену кам'яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів, повідомив Офіс генпрокурора в телеграм-каналі.

"Унікальну знахідку буде передано до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та мистецької цінності", - наголошується в повідомленні.

Раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, яка також є пам'яткою періоду Київської Русі.

Обидва артефакти знайдено в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, яке випадково опинилося в неї (ч. 1 ст. 193 КК України).

Досудове розслідування здійснює Луцьке районне управління поліції ГУ Нацполіції у Волинській області.