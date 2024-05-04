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13:28 04.05.2024

На Волині знайдено ще одну історичну пам'ятку часів Київської Русі - Офіс генпрокурора

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На Волині знайдено ще одну історичну пам'ятку часів Київської Русі - Офіс генпрокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора

Зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури знайдено історичну пам'ятку - вирізьблену кам'яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів, повідомив Офіс генпрокурора в телеграм-каналі.

"Унікальну знахідку буде передано до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та мистецької цінності", - наголошується в повідомленні.

Раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, яка також є пам'яткою періоду Київської Русі.

Обидва артефакти знайдено в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, яке випадково опинилося в неї (ч. 1 ст. 193 КК України).

Досудове розслідування здійснює Луцьке районне управління поліції ГУ Нацполіції у Волинській області.

Теги: #волинь #історія

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