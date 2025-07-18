Інтерфакс-Україна
Події
11:50 18.07.2025

На Волині викрили посадовців в/ч на організації незаконних бойових виплат солдату загальною сумою понад 1 млн грн - спецпрокуратура

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Правоохоронці викрили чотирьох військовослужбовців – двох командирів батальйонів і двох начальників штабів однієї з військових частин на Волині, які організували незаконну схему нарахування бойових виплат, повідомила Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"Вони у різний час перебування на посадах вносили неправдиві відомості до бойових розпоряджень та рапортів, щоб обґрунтувати нібито участь одного з солдатів у бойових завданнях на Харківщині. На підставі цих сфальсифікованих документів військовослужбовцю незаконно нарахували понад мільйон гривень грошового забезпечення, премій і додаткової винагороди", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Відомство зазначає, що насправді впродовж липня 2024 – квітня 2025 року солдат фактично не виконував службових обов’язків і перебував поза місцем тимчасової дислокації частини.

Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили військовим командирам та підлеглому солдату про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Теги: #волинь #незаконні_нарахування #виплати

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