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13:12 04.05.2024

Середньодобова кількість втрат армії РФ в Україні в травні-червні, ймовірно, зросте разом із відновленням наступальних операцій - британська розвідка

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Середньодобова кількість втрат російської армії (вбитими і пораненими) в Україні впродовж квітня 2024 року залишилася загалом на рівні поточного року - 899 втрат на день, але її збільшення впродовж наступних двох місяців є цілком імовірним, зазначають у британській розвідці.

"Цілком імовірно, що рівень втрат Росії знову збільшиться протягом наступних двох місяців, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України. Це слідує за невеликим зниженням темпів операцій за останні два місяці після падіння Авдіївки", - йдеться у зведенні, розміщеному в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

Фахівці британської розвідки оцінюють загальну кількість російських втрат від початку повномасштабного вторгнення в кількості понад 465 тисяч осіб. "Цілком імовірно, що ...Росія повністю адаптувала свої збройні сили до війни на виснаження, в якій масовість важливіша за якість. Ця залежність від масовості майже напевно збережеться впродовж усієї війни в Україні і матиме довгостроковий вплив на майбутню російську армію", - роблять висновок у британській розвідці.

Теги: #втрати_ворога

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