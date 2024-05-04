Кличко: Київ став побратимом зі ще одним європейським містом - Загребом

Київ і Загреб стали побратимами, повідомив мер столиці України Віталій Кличко.

"Сьогодні Київ став містом-побратимом зі ще одним європейським містом - Загребом. Угоду про співпрацю та взаємну допомогу з мером столиці Хорватії Томіславом Томашевичем ми підписали під час саміту мерів європейських міст у Парижі", - сказав Кличко, якого цитує пресслужба Київської міської державної адміністрації в телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що Загреб став 14-м містом, з яким Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Дякую нашим друзям та партнерам, які підтримують нас, допомагають та готові надалі розвивати і посилювати співпрацю з Києвом та Україною", - додав Кличко.