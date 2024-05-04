У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей за минулу добу зафіксовано 42 обстріли з боку РФ - ОК "Північ"

Російські війська протягом доби здійснили 42 обстріли прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 243 вибухи, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 42 обстріли (243 вибухи) з різних видів озброєння", - ідеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в суботу вранці.

Як повідомляється, у Чернігівській області постраждали 6 населених пунктів, стріляли зі ствольної артилерії, з мінометів 120 мм і з АГС. У Сумській області ударів завдавали по районах 25 населених пунктів - стріляли з танків 125 мм, САУ 152 мм, з БпЛа різних видів, мінометів 120 мм, ствольної артилерії 152 мм.

У с. Пожня Охтирського району внаслідок обстрілу пошкоджено 3 домогосподарства та господарську споруду. У Середина-Буді внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - зазначено в повідомленні.