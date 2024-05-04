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08:09 04.05.2024

Окупанти за добу завдали 246 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

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Окупанти за добу завдали 246 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Російські війська за минулу добу завдали 246 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в суботу вранці.

"Протягом доби окупанти 246 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці; 109 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку і Копані.

Крім того, 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Левадне і Роботине; 129 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Лобкового, Приморського і Малинівки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, мирні жителі не постраждали, додав Федоров.

 

Теги: #обстріли #запорізька

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