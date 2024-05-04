Ворог обстріляв 18 населених пунктів Херсонської області

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є руйнування житлових будинків та інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Зміївка, Червоний Маяк, Новоберислав, Томарине, Львове, Станіслав, Широка Балка, Гаврилівка, Берислав, Садове, Дніпровське, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Осокорівка, Янтарне", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в навчальний заклад, Пункт Незламності, стільникову вежу і приватні автомобілі.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає, додав голова ОВА.