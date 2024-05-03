Події

21:47 03.05.2024

Мелоні підтвердила прихильність Італії організації у Швейцарії Глобального саміту миру в Україні

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Мелоні підтвердила прихильність Італії організації у Швейцарії Глобального саміту миру в Україні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з президентом Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд, зокрема, гарантувала прихильність Італії організації у Швейцарії Глобального саміту з питань миру в Україні 15-16 червня, повідомляє сайт уряду Італії в п'ятницю.

"Прем'єр-міністерка Мелоні також гарантувала прихильність Італії організації у Швейцарії конференції високого рівня з питань миру в Україні відповідно до міжнародного права та принципів Статуту ООН", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #україна #італія #швейцарія #мелоні

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