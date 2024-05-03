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21:29 03.05.2024

МЗС рекомендує громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у Тбілісі

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МЗС рекомендує громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у Тбілісі

У зв'язку з масовими акціями протесту, які тривають у Тбілісі, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у місті, повідомляє МЗС України в п'ятницю ввечері.

"У зв'язку з масовими акціями протесту, що тривають у Тбілісі, МЗС рекомендує громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у місті, не брати участі в зборах, демонстраціях, неухильно дотримуватися правил перебування іноземців у країні, а також зважати на повідомлення ЗМІ та місцевих органів влади", - ідеться в повідомленні відомства у фейсбуці.

Так само МЗС України наголошує, що в разі виникнення надзвичайної ситуації, а також у разі "виникнення обставин, які вимагають невідкладного консульського реагування, рекомендуємо звернутися до Посольства України в Грузії".

 

 

 

Теги: #мзс #грузія #рекомендація

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