Єрмак і Сіято обговорили ключові питання українсько-угорських відносин

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто, повідомляє пресслужба президента.

"Сторони обговорили ключові питання українсько-угорських відносин, а також запланували подальші кроки для розвитку співпраці", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті глави Української держави в п'ятницю.

Також співрозмовники наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв'язання двосторонніх питань.

Єрмак і Сіярто зазначили, що комунікація відбувається за планом.