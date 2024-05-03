У Красногорівці частина ворожих груп встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, вживаються всі заходи, щоб вибити ворога з н.п. - ОСУВ "Хортиця"

На новопавлівському напрямку росіяни продовжують штурмувати місто Красногорівка, частина ворожих груп, які встигли зайти та заховатися на території залишків Красногорівського вогнетривкого заводу, перебувають під вогневим контролем українських сил, вживають усіх заходів, щоб вибити ворога з населеного пункту, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Противник не полишає спроб здійснювати штурми міста невеликими штурмовими групами. Час від часу ворог також намагається штурмувати околиці на бронетехніці. Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби та намагання ворога зайти в місто. Частина ворожих груп, які встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, перебувають під нашим вогневим контролем", - зазначив Волошин.

За словами спікера, частина населеного пункту, в якій перебуває противник, також під вогневим контролем Сил оборони України. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти.

"Російські військові, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, наразі перебувають у складному становищі, оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Тривають бої, Сили оборони стримують просування противника вглиб міста", - зазначив Волошин..

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що ситуація перебуває під контролем підрозділів Збройних сил України.