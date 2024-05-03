Події

17:59 03.05.2024

У Красногорівці частина ворожих груп встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, вживаються всі заходи, щоб вибити ворога з н.п. - ОСУВ "Хортиця"

1 хв читати
У Красногорівці частина ворожих груп встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, вживаються всі заходи, щоб вибити ворога з н.п. - ОСУВ "Хортиця"

На новопавлівському напрямку росіяни продовжують штурмувати місто Красногорівка, частина ворожих груп, які встигли зайти та заховатися на території залишків Красногорівського вогнетривкого заводу, перебувають під вогневим контролем українських сил, вживають усіх заходів, щоб вибити ворога з населеного пункту, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Противник не полишає спроб здійснювати штурми міста невеликими штурмовими групами. Час від часу ворог також намагається штурмувати околиці на бронетехніці. Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби та намагання ворога зайти в місто. Частина ворожих груп, які встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, перебувають під нашим вогневим контролем", - зазначив Волошин.

За словами спікера, частина населеного пункту, в якій перебуває противник, також під вогневим контролем Сил оборони України. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти.

"Російські військові, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, наразі перебувають у складному становищі, оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Тривають бої, Сили оборони стримують просування противника вглиб міста", - зазначив Волошин..

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що ситуація перебуває під контролем підрозділів Збройних сил України.

Теги: #волошин #зсу #хортиця #ситуація #красногорівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 02.05.2024
Ворогу вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ вживають заходів щодо стабілізації обстановки та повернення під контроль н.п. - ОСУВ "Хортиця"

Ворогу вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ вживають заходів щодо стабілізації обстановки та повернення під контроль н.п. - ОСУВ "Хортиця"

19:54 01.05.2024
Ознак формування наступальних угруповань або різких змін у кількості сил ворога в Криму не спостерігається - Плетенчук

Ознак формування наступальних угруповань або різких змін у кількості сил ворога в Криму не спостерігається - Плетенчук

19:10 01.05.2024
Інформація росіян про нібито удар по штабу ЗСУ в Одесі - фейк

Інформація росіян про нібито удар по штабу ЗСУ в Одесі - фейк

11:50 01.05.2024
Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

20:49 30.04.2024
Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

13:02 30.04.2024
Ворог за ранок провів уже два невдалі штурми на о. Нестрига, продовжує атакувати Кринки, де ситуація залишається складною - Плетенчук

Ворог за ранок провів уже два невдалі штурми на о. Нестрига, продовжує атакувати Кринки, де ситуація залишається складною - Плетенчук

16:15 28.04.2024
Підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки для збереження життя захисників - Сирський

Підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки для збереження життя захисників - Сирський

11:16 21.04.2024
ЗСУ вже до червня зможуть поліпшити своє оперативне становище на фронті, отримавши достатню допомогу Заходу - ISW

ЗСУ вже до червня зможуть поліпшити своє оперативне становище на фронті, отримавши достатню допомогу Заходу - ISW

10:58 21.04.2024
РФ, імовірно, посилить тиск на фронті, намагаючись використати тимчасове вікно до надходження військової допомоги зі США - ISW

РФ, імовірно, посилить тиск на фронті, намагаючись використати тимчасове вікно до надходження військової допомоги зі США - ISW

19:04 17.04.2024
В ОАЕ ліквідовують наслідки повені, спричиненої найсильнішими за 75 років зливами

В ОАЕ ліквідовують наслідки повені, спричиненої найсильнішими за 75 років зливами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми всі маємо зірвати російський наступальний задум - Зеленський

У Харкові внаслідок ворожих авіаударів загинула жінка, двоє чоловіків постраждали - Синєгубов

Ворожим авіаударом зруйновано кілька будинків у Харкові, під завалами люди - мер

Зеленський у Хмельницькому обговорив безпеку АЕС і призначив голову обладміністрації

ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому начальнику ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумову

ОСТАННЄ

На Харківщині знищено ворожий розвідувальний БПЛА - ОК "Схід"

В акваторії Чорного й Азовського морів нині перебувають 5 багатоцільових російських винищувачів - літаків Су-34 і Су-35

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі поранено місцевого жителя - Дніпропетровська ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі поранено чоловіка, пошкоджено об'єкти інфраструктури - ОВА

За останній місяць ворог 444 рази застосував боєприпаси з хімічними речовинами - Генштаб ЗСУ

СБУ просить українців у Великодні свята обмежити відвідування масових заходів і не піддаватися на провокації

Троє мирних жителів постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по Чугуєву - поліція

Ми всі маємо зірвати російський наступальний задум - Зеленський

У зв'язку з кібератаками на політпартії, у яких Німеччина звинуватила спонсороване ГРУ угруповання, союзники по НАТО виступили з заявою

Глави МЗС України та Чехії обговорили прогрес ініціативи щодо закупівлі артснарядів і посилення військової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА